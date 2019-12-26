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#FlyShareIt

“Bila Anda Mahu Sedar?”- Dr Amalina Kesal Malaysia Di Tangga Tertinggi Penyakit Diabetes

By SAYS Eiida Khaleeda

Published

3 hours ago

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Via Instagram @dramalinabakri Google

Malaysia sememangnya dikenali sebagai syurga makanan oleh pelancong dan juga penduduk tempatan. Nak makan apa? Semua ada di sini!…

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