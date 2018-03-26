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Dato Siti Nurhaliza Reveals Her Baby’s Name!

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26 Mar 2018
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Dato Siti Nurhaliza has finally revealed her baby girl’s name!

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The ‘Comel Pipi Merah’, from Dato’ Siti’s latest song to her newborn is …. *Que drums…*

Siti Aafiyah Binti Khalid

Such a perfect name to a perfectly adorable baby!

Previously, the singer’s daughter was temporarily given the name Fatimah Az-Zahra for a week, before revealing the name Siti Aafiyah.

Bismillahirrohmanirrohim dan Assalamualaikum, Saya dan suami ingin memperkenalkan anakanda kami kepada semua yang menanti-nantikan detik ini. . Hari ini merupakan hari ketujuh usia kelahiran anakanda kami yang kami namakan dengan gelaran Fatimah Az-Zahra selama seminggu ini. . Inilah penyejuk hati, anugerah ilahi, anakanda yang melengkapkan kehidupan kami. . InshaAllah, pada malam ini, suami saya akan mengumumkan nama sebenar anakanda kami dan boleh ditonton secara langsung menerusi akaun youtube Siti Official Video bermula jam 9 malam. Kami akan mengadakan majlis maulid nabi, aqiqah dan tahnik pada malam ini. . Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah mendoakan kami selama ini dan hanya Allah saja yang mampu membalas jasa baik kalian. Semoga Allah merahmati kita semua. #usia7hari #babyCTDK

A post shared by Siti Nurhaliza Tarudin (@ctdk) on

On Sunday, Dato Siti and her family gathered at her home and held an ‘Aqiqah’, to give a name to their baby, gathering of prayers, and a moment of shaving the baby’s hair.

The businesswoman, shared pictures on her Instagram of the ceremony :-

Cuteness overload!

Welcome to the world Siti Aafiyah!

Source: Instagram 

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