Dato Siti Nurhaliza Reveals Her Baby’s Name!

Dato Siti Nurhaliza has finally revealed her baby girl’s name!
The ‘Comel Pipi Merah’, from Dato’ Siti’s latest song to her newborn is …. *Que drums…*
Siti Aafiyah Binti Khalid
Such a perfect name to a perfectly adorable baby!
Previously, the singer’s daughter was temporarily given the name Fatimah Az-Zahra for a week, before revealing the name Siti Aafiyah.
Bismillahirrohmanirrohim dan Assalamualaikum, Saya dan suami ingin memperkenalkan anakanda kami kepada semua yang menanti-nantikan detik ini. . Hari ini merupakan hari ketujuh usia kelahiran anakanda kami yang kami namakan dengan gelaran Fatimah Az-Zahra selama seminggu ini. . Inilah penyejuk hati, anugerah ilahi, anakanda yang melengkapkan kehidupan kami. . InshaAllah, pada malam ini, suami saya akan mengumumkan nama sebenar anakanda kami dan boleh ditonton secara langsung menerusi akaun youtube Siti Official Video bermula jam 9 malam. Kami akan mengadakan majlis maulid nabi, aqiqah dan tahnik pada malam ini. . Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah mendoakan kami selama ini dan hanya Allah saja yang mampu membalas jasa baik kalian. Semoga Allah merahmati kita semua. #usia7hari #babyCTDK
On Sunday, Dato Siti and her family gathered at her home and held an ‘Aqiqah’, to give a name to their baby, gathering of prayers, and a moment of shaving the baby’s hair.
The businesswoman, shared pictures on her Instagram of the ceremony :-
MAJLIS MAULID NABI, AQIQAH & TAHNIK SEMPENA MENYAMBUT HARI KE 7 KELAHIRAN PUTERI DATO’ SRI KHALID MOHAMAD JIWA & DATO’ SRI SITI NURHALIZA TARUDIN DECORATOR: NAS GREAT IDEA WEDDINGS @nasgreatidea_weddings @nasgreatidea_milium LIGHTING: MD EVENTS ASIA @mdeventsasia COORDINATOR: NGI GOLD RICH EVENTS @ngigoldrichevents_official SNP TEAM @rozisangdewi @aiman_kesah @cteafairuz BUSANA: EZUWAN ISMAIL @ezuwanismail DECORATOR/DOOR GIFT: @rufflesandbloomers MAKE UP: NURUL SHUKOR @nurulshukor_official . JURUFOTO: KAKI FOTO @kakifoto_ JURU VIDEO: RASAFILM.CO @rasafilm.co
Cuteness overload!
MAJLIS MAULID NABI, AQIQAH & TAHNIK SEMPENA MENYAMBUT HARI KE 7 KELAHIRAN PUTERI DATO’ SRI KHALID MOHAMAD JIWA & DATO’ SRI SITI NURHALIZA TARUDIN DECORATOR: NAS GREAT IDEA WEDDINGS @nasgreatidea_weddings @nasgreatidea_milium LIGHTING: MD EVENTS ASIA @mdeventsasia COORDINATOR: NGI GOLD RICH EVENTS @ngigoldrichevents_official SNP TEAM @rozisangdewi @aiman_kesah @cteafairuz BUSANA: EZUWAN ISMAIL @ezuwanismail DECORATOR/DOOR GIFT: @rufflesandbloomers MAKE UP: NURUL SHUKOR @nurulshukor_official . JURUFOTO: KAKI FOTO @kakifoto_ JURU VIDEO: RASAFILM.CO @rasafilm.co
Welcome to the world Siti Aafiyah!
Source: Instagram